Kate Winslet & Liam Hemsworth: Ihre Tochter ist eifersüchtig wegen Drehabeiten!

„Als ich meiner Tochter davon erzählt habe, dass ich an an diesem Tag die Szene (mit Liam) gedreht habe, hat sie angefangen zu stottern...Ich deutete das als Eifersucht.“ Der Teenager ist ein großer Fan des attraktiven „Hunger Games“-Stars. Dass ihre eigene Mutter Liebesszenen mit ihrem Schwarm drehen durfte, hat Mia offenbar gar nicht gefallen.

Tatsächlich ist der Altersunterschied zwischen ihr und Liam Hemsworth (25) geringer, als der zwischen Kate Winslet (40) und ihm. Am Set haben sich die beiden aber trotzdem gut verstanden: „Er ist ein toller Typ und hat bei dem Rest von uns für jede Menge Spaß gesorgt. Aber meine Tochter Mia war extrem eifersüchtig, genau wie all ihre Freunde!“ Sieht ganz so aus, als würde „The Dressmaker“ noch das ein oder andere Mutter-Tochter-Gespräch nach sich ziehen...