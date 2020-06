Kate Winslet: Verspätete Premiere

Kate Winslet erschien am Dienstag bei der Premiere von "Titanic 3D" in London und war damit eigentlich 15 Jahre zu spät dran, denn die Premiere des Originalfilmes 1997 verpasste die Darstellerin. Die "Liebe braucht keine Ferien"-Darstellerin wurde von ihrem Kollegen Billy Zane und Regisseur James Cameron zu dem Event in der Royal Albert Hall begleitet und freute sich sehr darüber, mit 15 Jahren Verspätung doch noch für "Titanic" über den roten Teppich laufen zu können.