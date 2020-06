Kate Winslet wegen Gewicht gemobbt

Doch dieses Selbstvertrauen musste sich Kate Winslet erst hart erkämpfen! In einem Interview sagte die Schauspielerin, sie sei als Kind von ihren Mitschülern wegen ihres Gewichts gemobbt worden. Den Halt fand Kate Winslet nur bei ihren Eltern.

Kate Winslet gilt als starke Frau mit großem Selbstbewusstsein. Doch jetzt gab die Oscarpreisträgerin an, in der Schule Opfer von Mobbing gewesen zu sein. "Wegen meines Gewichts beschimpften mich die Mädchen in meiner Klasse als 'Speckschwarte'", so Kate Winslet im Interview mit der "Welt am Sonntag". "Einmal sperrten sie mich in den Schrank ein. Wenn du so etwas durchmachst, wirst du stärker."

Ihre Eltern gaben Kate Winslet in dieser schweren Zeit Kraft. "Du bist großartig, so wie du bist", stärkte ihr Vater sie immer wieder. "Darum habe ich mein Selbstvertrauen nie verloren, egal wie sehr die anderen auf mir rumhackten", so Kate Winslet.

Auch heute findet die Schauspielerin den Rückhalt in ihrer Familie sowie als glückliche Mutter von zwei Kindern: "Ich wusste nicht, zu wie viel Liebe ich imstande war. Nach ihnen richte ich mein Leben aus. Wenn ich eines möchte, dann mit ihnen zusammen zu sein. Das ist mein Maßstab für Glück."

