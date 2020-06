Katharina Saalfrank: Darum will die "Super Nanny“ nicht mehr ins Fernsehen

Heute berät Saalfrank schwierige Fälle in ihrer Praxis am Kurfürstendamm, etwa wenn Kinder verhaltensauffällig werden. Ihren Expertenrat bietet sie außerdem online an und kümmert sich um Paarprobleme. Ihr Lieblingsthema ist und bleibt allerdings die Kindererziehung. Inzwischen ist sogar schon ihr fünftes Buch erschienen: „Kindheit ohne Strafen“. Ein TV-Comeback wird es für sie also nicht mehr geben.