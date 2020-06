Katharina Saalfrank: Das macht die "Super Nanny" heute

Nach dem Ende der Pseudo-Doku schrieb Katharina Saalfrank das Buch "Du bist ok, so wie du bist: Das Ende der Erziehung“. Später war sie dann doch wieder im Fernsehen zu sehen – allerdings nicht als „Super Nanny“. Katharina Saalfrank half in dem SWR-Format „Expedition Familie“ zerstrittenen Familien.

Heute hat sich Katharina Saalfrank allerdings komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Die Dplom-Psychologin hat ihre eigene Praxis für Familienberatung in Berlin. Ob sie jemals wieder ins Fernsehen zurückkehren wird, bleibt abzuwarten.