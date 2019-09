Reddit this

Katherine Heigl: Neuer Look! Ex-"Grey's Anatomy"-Star ist jetzt brünett

Fünf Jahre lange spielte bei "Grey's Anatomy" die Rolle der Dr. Izzie Stevens. Als heiße Blondine verdreht sie den Männern in der Show reihenweise die Köpfe. Doch das gehört mittlerweile der Vergangenheit an...

Katherine Heigl sieht aus wie ein anderer Mensch

2010 stieg Katherine aus der Krankenhaus-Serie aus. Und auch ihre Mähne ist seit kurzem nicht mehr blond. Auf ihrem -Account lässt die Schauspielerin jetzt die Bombe platzen. Sie hat sich die Haar braun gefärbt. Mit Perlenkette, rotem Lippenstift und XXL-Sonnenbrille sitzt sie im Auto - und zeigt stolz ihre neue Frisur. "Wenn ihr meine Instagram-Storys bisher nicht gesehen habt, muss das für euch ein Schock sein!", schreibt sie zu dem Schnappschuss.

Katherine Heigl: Zerbricht jetzt auch ihre Ehe?

Das steckt hinter der Verwandlung

Doch was ist der Grund für den Gang zum Friseur? Eine neue Rolle! In der Netflix-Serie "Firefly Lane" wird Katherine die legendäre Talkshow-Moderatorin Tully Hart verkörpern. Ob sie nach den Dreharbeiten wieder einen neuen Look wagt? Wir sind gespannt!

Was was machen die "Greys' Anatomy"-Aussteiger eigentlich heute? Das erfahrt ihr im Video: