Katherine Helmond: "Wer ist hier der Boss?"-Star ist gestorben

In der Erfolgs-Serie "Wer ist hier der Boss?" spielte sie sich als Mona Robinson in die Herzen ihrer Fans; jetzt ist Katherine Helmond im Alter von 89 Jahren in ihrer Heimat Los Angeles verstorben.

Wie der Agent der Schauspielerin gegenüber "NBC"- bestätigte, verstarb Helmond, die seit Jahren unter Alzheimer gelitten hatte, am vergangenen Samstag.

Tod von Katherine Helmond: Alyssa Milano trauert um "Wer ist hier der Boss?"-Großmutter

Katherine Helmond wurde durch Engagements in beliebten amerikanischen -Serien bekannt, so spielte sie an der Seite von Billy Crystal zwischen 1977 und 1981 in der Seifenopern-Parodie "Soap - Trautes Heim" und erhielt dafür einen Golden Globe.

Zahlreichen Fans dürfte Katherine Helmond des Weiteren aus der erfolgreichen ABC-Sitcom "Wer ist hier der Boss?" bekannt sein: Von 1984 bis 1992 spielte Helmond die Rolle der Mona Robinson und wurde dafür 1989 mit einem weiteren Golden Globe ausgezeichnet.

Auf Twitter trauerte auch , Helmonds frühere Serien-Enkelin aus "Wer ist hier der Boss?" um ihre ehemalige Kollegin:

"Meine Wunderschöne, Freundliche, Witzige, Gnädige, Mitfühlende, Standhafte. Du warst ein wichtiger Teil meines Lebens. Du hast mir beigebracht mich niemals hängen zu lassen. Du lehrtest mich, alles für ein Lachen zu tun. Du warst ein Vorbild. Ruhe in Frieden, Katherine.“, so die -Schauspielerin gerührt.