Katherine MacGregor ist tot!

Reddit this

Weltreite Bekanntheit erlangte sie durch „Unsere kleine Farm“. In der Serie war sie in neun Staffeln und 153 Episoden zu sehen und war einer der bekanntesten Bösewichte der damaligen Zeit, welche das Leben der Familie Ingall zur Hölle machte.

In ihrer Rolle als „Mrs. Harriet Oleson“ hat sie es nicht ausgelassen, über jeden in dem Dorf zu lästern. Der Sender NBC hat die Serie zwischen 1974 und 1983 produziert – darin ging es um eine Familie, die in den 1880 Jahren aufgewachsen ist.

Ihre Serien-Kollegin Melissa Gilbert nimmt von Katherine MacGregor bei Abschied. „Diese Frau hat mir so viel beigebracht ... übers Schauspielern ... alten Schmuck ... das Leben. Sie war offen und wirklich witzig. Eine wahrlich begabte Schauspielerin, die es geschafft hat, eine widerwärtige Rolle mit so viel Herz zu spielen“, schreibt die 54-Jährige.

Und weiter: „Ich habe sie wirklich geliebt, und es tröstet mich zu wissen, dass sie jetzt ihren Frieden gefunden hat … Mach's gut, Scottie, ich hoffe von ganzem Herzen, dass wir uns einmal wiedersehen.“