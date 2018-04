Huch, das sind definitiv überraschende Nachrichten von Profi-Tänzerin Kathrin Menzinger und Heiko Lochmann. Obwohl die beiden ihr Let's Dance-Aus schon lange hinter sich haben, scheint ihnen ihre Niederlage immer noch nachzuhängen. Vor allem Kathrin zeigt sich nach wie vor sichtlich betroffen über ihren "Rauswurf". Sie geht dabei sogar so weit, dass sie der Jury gegenüber eine harte Kritik äußert...

Heiko Lochmann: Überraschendes Baby-Foto vor Let's Dance aufgetaucht!

Kathrin Menzinger und Heiko Lochmann: Raus bei Let's Dance

Obwohl Kathrin und Heiko von der Jury immer wieder lob für ihre Tanzleistungen erhielten und die Juroren dabei der Meinung waren, dass sich das Tanzpaar von Show zu Show verbessern würde, reichte es am Ende nicht aus, um einen Runde weiter zu kommen. Für Kathrin und Heiko war somit das Tanzabenteuer eher vorbei, als erwartet. Allerdings scheint sich die Profi-Tänzerin damit nach wie vor nicht abzufinden. Dies wird zumindest an einem ihrer neusten Statements deutlich...

Kathrin Menzinger und Heiko Lochmann: Kathrin spricht Klartext

Wie Kathrin jetzt berichtet, scheint sie vor allem vom Jury-Urteil immer noch enttäuscht zu sein. So verrät sie gegenüber "Promiflash": "Die Jury hat gesagt, wie sehr er sich jede Woche verbessert, aber hat im Vergleich zur Woche davor weniger Punkte gegeben. Das ist dann natürlich gefährlich. Wenn man in der Jury nicht so hoch ist, ist die Chance, herauszufallen, immer höher." Absolut ehrliche Worte, die ihren Unmut ausdrücken. Was die Jury davon denkt, ist nicht bekannt. Allerdings ist zu hoffen, dass die beiden ihr Let's Dance-Aus bald verkraftet haben...