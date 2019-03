Kathy Kelly: Abnehm-Hammer! Sie wiegt 26 Kilo weniger

Reddit this

will wieder voll durchstarten! Am Freitag erscheint ihr erste deutschsprachige Album "Wer lacht überlebt". Und auch optisch hat sich Kathy ganz schön verändert. Im Laufe des letzten Jahres hat sie 26 Kilo abgenommen. "Früher habe ich zehn Brötchen am Tag gegessen. Das ging irgendwann nicht mehr. Ich wollte ein neues Leben, neue Kraft", sagte sie im Interview mit der "BILD"-Zeitung.

So hat Kathy Kelly 26 Kilo verloren

Wie sie das geschafft hat? "Zunächst habe ich angefangen Brot wegzulassen – und das hat sofort was gebracht. Weniger Fastfood, mehr Proteine." Stattdessen kommen jetzt bei Katy Haferflocken, Banane, Avocado, Fisch und Steck auf den Teller. "Es dauerte seine Zeit, bis ich mich an die Umstellung gewöhnt habe. Auch auf Tour habe ich auf meine Ernährung geachtet – und dort bereits 15 Kilo abgenommen", erklärte sie. Mittlerweile könne sie gar kein Junk-Food mehr sehen.

Sport statt Faulenzen

Unterstützung bekommt Kathy bei ihrem Kampf gegen die Kilos von einem Fitnesstrainer mit dem sie regelmäßig Sport treibt. Doch Kathy ist noch lange nicht am Ziel. In der nächsten sollen noch 10 weitere Kilo purzeln.