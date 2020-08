Kathy Kelly: Es reicht! Kurz vor dem Finale platzt ihr der Kragen

Eigentlich hielt sich Kathy in den letzten Tagen immer im Hintergrund, doch nach der ganzen Hetzjagd bat sie alle Mitbewohner zum Gespräch ans Lagerfeuer. "In so einem Format holt man sich immer ein paar Mädels, die sich mit Bikini und Titten verkaufen. Sie deswegen zu verurteilen, finde ich nicht in Ordnung!", stellte sie klar. "Die Frau ist der Hammer! Sie ist keine Zicke und hat einen Hammer-Charakter. Sie ist in jedem Moment parat, die Challenge zu machen. Sie war immer souverän. Und das mit 21!"