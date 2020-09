Kathy Kelly: Fiese Abrechnung mit ihrer Familie!

Kathy kennt durch die Kelly Family das Zusammenleben mit vielen Menschen nur zu gut. Einen kleinen Seitenhieb kann sie sich da nicht verkneifen. "Spezielle Charaktere im Trash-TV sind ja kein Problem für mich. In meiner Familie war das ja noch schlimmer." Autsch!

Wenig später rudert sie jedoch etwas zurück. "Oh, das finden die jetzt bestimmt nicht gut, dass ich das erzähle! Aber im Ernst: Mit speziellen Launen musst du immer leben. Im Container wusste ich, nach drei Wochen bin ich da wieder weg. Das ist der Unterschied." Ob Maite, Angelo und Co. über diese Worte wohl so erfreut sind? Lässt sich nur hoffen, dass es wegen Kathys Aussagen bei den Kellys nicht so knallt wie im Container…

Plagen Maite Kelly schlimme Geldsorgen? Im Video erfahrt ihr die ganze Geschichte: