Katie Holmes & Jamie Foxx: Fremdgeh-Drama

Das ist wirklich bitter: So lange musste Katie Holmes und Jamie Foxx ihre Liebe geheim halten. Jetzt, nachdem Katies Scheidungsvereinbarung mit Tom Cruise abgelaufen ist, können sich die beiden endlich als Paar zeigen. Doch nun bahnt sich offenbar ein echtes Liebes-Drama an...

Bei der Oscar-Verleihung wurde Jamie Foxx nämlich mit einer anderen Frau erwischt. Während Katie Holmes zu Hause in New York die Oscars mit ihrer Tochter Suri im TV schaute, war ihr Freund Jamie Foxx in LA live vor Ort - und er benahm sich wie ein Single.

Jamie Foxx verschwand mit einer anderen Frau

Eine Augenzeugin erzählte gegenüber InTouch, dass der Schauspieler sich mit einer mysteriösen Brünette angefreundet hat und die Veranstaltung sogar zusammen mit ihr verließ. "Er legte seinen Arm um ihre Taille und flüsterte etwas in ihr Ohr", sagte der Augenzeuge und fügte hinzu, dass das Paar sehr wohl wusste, dass alle sie sehen konnten. "Sie ließ dann sofort von ihm ab und ging vor, um den Leuten auszuweichen, die zusahen, und wartete dann oben auf der Treppe auf ihn."

Jamie Foxx & Katie Holmes: Liebesbeziehung bestätigt!

Jamie und sein Gefolge stießen kurz danach zu ihr und "sie stieg in einen Fahrstuhl mit Jamie ", sagt der Augenzeuge. Was für eine Demütigung für Katie Holmes! "Sie hat viel in diese Beziehung investiert. Es ist eine Schade, dass er sich so benimmt", so der Augenzeuge.

Ob sie Jamie Foxx diesen Fehltritt verzeihen wird?