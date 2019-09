Katie Price: Entführungs-Schock!

Arme ! Erst vor einigen Tagen gingen Bilder durch die Öffentlichkeit, die das Resultat ihrer misslungen Beauty-OP zeigten. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Am Ende ihrer Kräfte: Katie Price will ihren Sohn ins Heim geben

Kate Price wurde bedroht

Wie nun berichtet wird, entging Katie Price nur knapp einem schlimmen Entführungs-Drama! Schon im vergangen Jahr geriet ihr Sohn Harvey in den Fokus einer kriminellen Bande, die Katie androhte, den 17-Jährigen zu entführen, sollte der Busen-Star nicht eine bestimmte Summe bezahlen. Damals kamen die 41-Jährige und ihr Sohn noch mit einem blauen Auge davon. Doch nun der nächste Schock! So berichtet "The Sun", dass Katie am vergangenen Donnerstag von Polizisten aufgesucht wurde, da sie Opfer einer Entführung werden sollte: "Die Geheimdienstleute haben die Gang in Romford, Essex, aufgespürt und überwachen sie." Oh je! Doch wie geht es für Katie weiter?

Katie steht unter Personenschutz

"Ich wurde mit einem Sicherheitsalarm der Stufe 'Rot' ausgestattet, was bedeutet, dass ich quasi nur einen Knopfdruck davon entfernt bin, jemanden im Notfall, bei einem Angriff kontaktieren zu können", führt Katie fort. Bleibt somit nur zu hoffen, dass die 41-Jährige diese schlimme Zeit schon bald hinter sich lassen kann und wieder mehr Ruhe bei ihr und ihrer Familie einkehrt...

