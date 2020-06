Katie Price hat die Haare ab!

Doch jetzt hat die Engländerin überraschend zur Schere gegriffen. Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen! Katie sieht richtig seriös aus.

"Oh mein Gott, ich hatte noch nie so kurze Haare", gesteht der Busenstar selbst bei Instagram. Doch sie ist von ihrem Look begeistert. "Die neue Pricey", schwärmt sie inklusive Herzchen-Emoji. Und sie ist nicht die einzige! "Du siehst toll aus" und "Wunderschön", überschlagen sich die Kommentare der Fans. Von der Trash-Ikone zur natürlichen Beauty - was für eine Verwandlung!