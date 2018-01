Katie Price: Psychischer Zusammenbruch!

Ihre Fans sind geschockt! Wie jetzt bekannt wurde, musste sich Katie Price in eine Therapie begeben. Der Grund: Das Busenwunder litt unter einem psychischen Zusammenbruch. Was war der Auslöser für Katies Leiden?

Katie Price: Schockierende Todesnachricht!

Katie Price ist völlig fertig

Erst kürzlich erschüttere Katie ihre Fans mit einem öffentlichen Auftritt in einer TV-Show. Das Model brach vor der Kamera in Tränen aus und konnte sich nur schwer beruhigen. Sie musste daraufhin sogar das Studio verlassen. Ihre Fans waren voller Sorge. Was ist los mit ihrem Idol? Wie Katie mitteilte, sei der Grund für ihr Befinden eine schreckliche Diagnose, die ihre Mutter erhalten hat. So berichtet Katie bei "Loose Women", dass ihre Mutter an einer unheilbaren Lungenkrankheit leiden würde. Die Zuschauer waren zu tiefst erschüttert von der Schock-Diagnose. Eine Therapie stand für Katie jedoch nicht zur Debatte. Bis jetzt!

Katie Price sucht sich Hilfe

Obwohl das Model eine Therapie anfänglich ausschloss, holte sich Katie mittlerweile Hilfe. Wie sie berichtet, sollen ihr die Sitzungen ein wenig Linderung verschaffen. So wolle sie die Gesprächstermine auch weiterhin fortführen. Ist so hoffen, dass Katie diese schwere Zeit überstehen wird. Wir wünschen ihr jedenfalls alles Gute!