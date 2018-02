Huch, was ist denn mit Katie Price passiert? Auf ihrem "Instagram"-Account überrascht Katie ihre Fans nun, mit einem erschreckenden Schnappschuss. Ihre Anhänger sind schockiert. Viele hätten den Star kaum wiedererkannt. Geht es Katie gut?

Katie Price: Schockierende Todesnachricht!

Katie Price: Bräunungs-Unfall

Bei "Instagram" teilt die Skandalnudel immer wieder Fotos von sich mit ihren Fans, die Einblicke in Katies Privatleben geben. Einer ihrer neusten Beiträge sorgt dabei allerdings für besonders viel Aufsehen. Zu sehen ist Katie, die sich nach einem "Bräunungs-Unfall" fotografieren ließ. Wie Katie berichtet, habe sie eigentlich nur eine Beauty-Behandlung testen wollen. Allerdings stellte sich dies als Fehlentscheidung heraus. Katie sieht aus, als wäre sie in Schlamm gefallen. So schreibt Katie: "Oh je, ich habe gestern Nacht diesen neuen Selbstbräuner ausprobiert und gehe jetzt duschen. Hoffe, alles wird gut."

Katie Price: Ihre Fans sind geschockt

Das Katie mit diesem Schnappschuss bei ihren Fans auf Erschrecken stößt, ist kaum verwunderlich. So kommentieren ihre Anhänger: "Sie aus, als wäre sie mit Sch**ße bedeckt" sowie "Das ist unheimlich aus, hoffe ihr geht es gut." Ob Katie ihren Bräunungs-Unfall unbeschadet überstanden hat, ist noch nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu noch kein weiteres Statement ab. Wir können also weiterhin gespannt sein...