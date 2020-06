Katie Price schockt mit Lolita-Fotos ihrer kleinen Tochter!

Zurzeit ereilt das britische Busenwunder ein wahrer Shitstorm. Der Grund: Sie postete auf Instagram mehrere Bilder ihrer Tochter Princess Tiaamii, die sie völlig überschminkt und aufgestylt zeigen.

Pechschwarz getuschte Wimpern, Smokey Eyes und pinke Lippen. Princess Tiaamii sieht aus, als wäre sie in den Farbtopf gefallen. Viel zu früh für eine gerade mal 8-jährige! Noch dazu wirft sie sich für die Kamera ihrer Mutter in verführerische Posen und setzt einen sexy Schmollmund auf. Fotos, die sprachlos machen!

Einige Instagram-Abonnenten finden trotzdem Worte und machen ihrem Ärger in den Kommentaren Luft. „Das ist falsch, so falsch! Man nimmt diesem kleinen 8-jährigen Mädchen ihre Natürlichkeit weg und lässt sie so aussehen wie ihre Mutter in ihren Zwanzigern“, schreibt jemand fassungslos. Katie ist das aber total egal. Erst vor kurzem verkündete sie noch im Interview mit "Evening Standard", dass sie ihre Tochter keinesfalls von Schönheits-OP’s abhalten würden, sobald sie erstmal 21 Jahre alt ist. Das gehört für sie nun mal einfach dazu. Was für sie gilt, gilt dann allem Anschein nach auch für ihre kleine Tochter…