Katie Price: Todes-Drama!

Katie Price (39) ist in tiefer Trauer! Das Ex-Boxenluder hat einen schweren Verlust zu beklagen udn muss nun schweren Herzens Abschied nehmen.

I'll miss her so much Ein Beitrag geteilt von Katie Price (@officialkatieprice) am Feb 25, 2018 um 8:18 PST

Ihr geliebter Schäferhund Queenie ist gestorben. Das teilte Katie Price ihren Fans jetzt auf Instagram mit: "Ich bin absolut am Boden zerstört, mein Herz ist gebrochen. Das Leben von meinem geliebten Familienhund Queenie wurde beendet. Ein herzloser Lieferwagenfahrer hat unseren Hund angefahren, als er ihn am Boden liegen sah, fuhr er einfach weiter und ließ ihn zurück. Er hat uns nicht Bescheid gesagt, sie einfach sterben lassen. Wie kann ein Mensch so herzlos sein?", schrieb die 39-Jährige zu einem Foto von sich und ihrer Hündin.

Katie Price hat bereits die Polizei eingeschaltet

Im Anschluss teilte sie noch drei weitere Fotos des Tieres auf ihrem Profil in dem sozialen Netzwerk. Katie Price vermisst ihre Schäferhündin Queenie wirklich sehr!

Katie Price: Schockierende Todesnachricht!

Wie ihr Haustier ums Leben gekommen ist weiß Katie Price so genau, weil die Überwachungskameras auf ihrem Grundstück das Unglück aufgezeichnet haben. Die Behörden sind nun auf der Suche nach dem Fahrer des Lieferwagens, der ihre Hündin überrollt hat.