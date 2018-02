Katie Price: Große Sorge um Sohn Harvey!

Katie Price (39) reicht es jetzt endgültig: gestern zog sie vor das britische Parlament, um sich für ihren autistischen Sohn Harvey (15) einzusetzen.

Katie Price: Sohn Harvey kann sich nicht wehren

Harvey wird im Internet schon seit etlichen Jahren auf schlimmste Art und Weise gemobbt. Denn da der 15-Jährige Autist ist, ist seinen Peinigern bewusst, dass dieser sich nicht wehren kann. "Es wurde in den vergangenen Jahren immer schlimmer. Es gab schon jemanden, der behauptet hat, Harvey würde mich oder jemanden anders vergewaltigen! Außerdem hat jemand Pornos gebastelt, in denen er Sex mit meinem Sohn hat! Diese Menschen müssen bestraft werden!", fordert Katie.

Zusammen mit ihrer Mutter Amy forderte Katie das britische Parlament auf, eine härtere Bestrafung für Internetmobber einzuführen.

Harvey, Katie Price und ihre Mutter Amy vor dem britischen Parlament WENN.com

Schon zuvor hatte die fünffache Mutter eine Petition gegen die Abscheulichkeiten der Internetcommunity gestartet - die Täter wurden allerdings nie bestraft. So kann das einfach nicht weiter gehen, findet Katie: "...das Internet vergisst nicht und ist die Zukunft. Alles, was ich will, ist ein besseres Online-Security-Gesetz!"

Da ist nur zu hoffen, dass das britische Parlament ihre Forderungen auch umsetzt - denn solche Gehässigkeiten sollten weder ein Kind, noch seine Mutter erleben.