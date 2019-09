Katja Burkard: Schlimme Krise! Ihre Ehe stand vor dem Aus

Normalerweise kennen wir als lebensfrohe Strahlefrau. Doch während ihrer Wechseljahre wurde die 54-Jährige zu Furie...

Katja Burkard spricht über die Wechseljahre und ihre Ehe-Krise

Besonders Katjas Mann Hans Mahr, mit dem sie schon seit 21 Jahren zusammen ist, hatte unter der hormonellen Umstellung zu leiden. "Mein Mann hat das natürlich ganz gewaltig mitbekommen. Wir hatten echt eine richtige Krise. Ich habe uns einiges abverlangt", gibt Katja jetzt im Interview mit zu. "Er ist oft weg, dann hat man aber irgendwie Themen, die man nicht mal ganz und gar ausspricht. Dann wird dann immer was unter den Teppich gekehrt und bei uns war das schon eine verdammt dicke Stufe." In der Zeit litt die zweifache Mutter unter extrem unter den Stimmungschwankungen.

So schaffte es Katja Burkard aus der Krise

Wie sie es schaffte, ihre Ehe zu retten? "Ich glaube, in solchen kriselnden Situationen, wenn man dann wirklich was erreichen will und eben nicht zur Paartherapie gehen will, dann muss man sich bemühen, dass man dem anderen zuhört - auch wenn er etwas sagt, wofür man ihm am liebsten an die Gurgel gehen würde."

Mittlerweile haben die beiden ihre Krise zum Glück überstanden. "Das hat dazu geführt, dass wir uns auch mehr um uns gekümmert haben. Das hat uns echt gutgetan, ich würde sogar sagen, das hat unsere Beziehung gerettet", erzählt sie weiter. Jetzt will Katj auch anderen Frauen in den Wechseljahren Mut machen. In ihrem Buch "Wechseljahre? Keine Panik!", das am Montag erscheint, spricht sie ganz unverblümt über die hormonellen Veränderungen.

