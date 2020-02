Katja Burkard: Schlimmer Skiunfall in Tirol!

"Traumtag im Schnee", freute sich "Punkt 12"-Moderatorin vor wenigen Tagen auf . Gemeinsam mit Ehemann Hans Mahr strahlte sie im Ski-Outfit in die Kamera. "Bei so einem Wetter könnte ich auf der Piste kreischen vor Glück... Bin aber auch immer froh, wenn wir abends alle noch heil sind..." Ob sie da schon eine böse Vorahnung hatte?

Katja Burkard hat sich die Schulter gebrochen

Wenig später stürzte Katja auf der Piste. Auf Instagram zeigt sie sich jetzt mit Armschlinge. "Es ist leider nicht mein Karnevalskostüm, sondern wahrscheinlich mein Look für die nächsten 6 Wochen... Skiunfall... Schulter gebrochen", berichtet sie. Doch die 54-jährige bleibt tapfer. "Nach dem ersten Schock, bin ich schon wieder ok... Hätte auch schlimmer kommen können..."

Unter dem Post sammeln sich bereits die Genesungs-Wünsche. So schreibt beispielweise " "-Jurorin : "Oh nein!!! Gute Besserung!" Auch Schauspielerin sendet liebe Grüße. "What? No......Ach du liebe Zeit. Gute Besserung." Mit so viel Support geht die Heilung bestimmt gleich viel schneller.

