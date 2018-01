Katja Burkard: Sexy Neujahrsgrüße im Bikini

Sonne und Palmen statt Schmuddelwetter und Böllerknallen - so lautet das diesjährige Silvester-Motto für Katja Burkard!

Während sich ihre Fans in Deutschland mit Regenschirm und Wintermantel auf 2018 vorbereiteten, verbrachte die RTL-Moderatorin dem Jahreswechsel mit ihrer Familie auf den sonnigen Cook Islands.

Doch bei diesem Schnappschuss dürften auch bei den Punkt-12-Zuschauern die Temperaturen nach oben geklettert sein - denn pünktlich zu Neujahr schickte die 42-Jährige ihren Fans sexy Grüße im Bikini!

Im sommerlichen Zweiteiler liegt Katja Burkard auf ihrem Instagram-Post in einer Hängematte am Strand und blickt entspannt in die Kamera.

A post shared by Katja Burkard (@katja_burkard_official) on Dec 31, 2017 at 4:16pm PST

"Frohes 2018 an alle", lautet die Botschaft zu dem Urlaubsschnappschuss - und die Instagram-Follower der Blondine scheinen bei diesem Anblick tatsächlich gleich gute Laune zu bekommen!

"So sexy fängt das neue Jahr an!", schreibt ein User ganz begeistert zu dem Foto, "Wunderschön" und "Schön, dich auch mal so zu sehen", finden auch andere.