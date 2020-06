Katja Burkard vs. Kesha: Schlampen-Panne im TV

Die RTL-Moderatorin äußerte sich in einem Beitrag bei "Punkt 12" abfällig über die freizügige Kesha , die in einem Filmchen davon erzählte, mit wem sie so ihr Bett teilt.

Im Schutze des Offs fühlte sich Katja Burkard sicher, ihre Meinung kund zu tun.

Blöd nur - das Mikro von Katja Burkard wurde aus Versehen angelassen. Und ganz Deutschland hörte sie "Schlampe" sagen.

Eigentlich halb so schlimm. Katja spricht aus, was andere denken. So oder so ähnlich lauteten die Kommentare zu dem TV-Faux-Pas.

Trotzdem entschuldigte sich Katja Burkard natürlich via Facebook: "Ja! Asche auf mein Haupt! Dumm gelaufen Sorry!"

Passiert! Und lustig war's!

