Pop Art-Künstlerin Katja Hoffmann: So bunt ist "Katys. Zone"

Jedes Stück ist nicht nur ein Unikat, sondern auch garantiert farbenfroh und stylish. Ein kleines Kunstwerk zum Mitnehmen, sozusagen! Im Interview mit inTouch Online verriet die Nachwuchs-Designerin, was sie inspiriert, wo man ihre Taschen bekommt und welcher Promi voll auf ihre Werke abfährt.

Wann hast du angefangen, Taschen zu gestalten?

Begonnen habe ich vor ca. 2 Jahren. Ich habe das Nähen nie gelernt und musste mir somit jeden Handgriff, jede Fertigkeit durch viel experimentieren selber beibringen. Inzwischen haben meine Taschen eine Qualität erreicht, die mit anderen Marken mithalten kann.

Was inspiriert dich?

Schönheit, Farben, Ästhetik - und manchmal weiß ich es gar nicht so genau. Manchmal spukt mir einfach etwas durch den Kopf, irgendein Bild blitzt auf und dazu Farben, meist sehr grelle Farben. Ich bin ein sehr ästhetikverliebter Mensch. Alles Schöne zieht mich magisch an. Ich liebe bunte Farben. In meiner Welt, in „Katys.Zone“ ist alles bunt, alles schön und alles zeitlos. Für mich ist Schönheit nicht nur oberflächlich.

Ich bin von meinen Bildern zu meinen Taschen gekommen, weil ich noch mehr buntes machen wollte. Ich möchte mehr Farbe in die Welt bringen. Ich möchte am liebsten alles bemalen. In „Katys.Zone“ kann ich das. Ich kann mir die Welt bunt gestalten und jeden, dem das gefällt, einladen, ein Teil davon zu sein, mit meinen Taschen und Bildern.

Was war dein größtes Erfolgserlebnis?

Wenn mir Menschen, ganz ohne Not sagen, wie sehr ihnen gefällt, was ich tue. Wenn andere Teil davon sein wollen, es ihnen Freude bereitet, das ist jedes mal ein Erfolgserlebnis für mich. Grundsätzlich empfinde ich jede positive Reaktion auf meine Arbeit als Erfolg.