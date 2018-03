Katja Krasavice: Masturbations-Beichte!

Katja Krasavice ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Auch über ihr Sexleben plaudert die YouTuberin sehr gerne.

Die Fans hat vor allem interessiert, wie oft sie es sich selbst macht – und sogar das hat die Blondine jetzt in einem neuen Video verraten. "Es kommt darauf an, ob ich viel zu tun habe oder nicht", erzählt Katja Krasavice in einem neuen Video. "Zwei-, dreimal oder mehr“, so der YouTube-Star – und das täglich.

Katja Krasavice hat es schon an den ungewöhnlichsten Orten gemacht

"Ich muss euch mal Orte erzählen, an denen ich es mir schon gemacht habe. Das ist so krank", erzählt das Internet-Sternchen. "Wenn die Leute das von mir wüssten, die würden mich mit anderen Augen sehen", so Katja Krasavice.

Derzeit hat Katja Krasavice keinen Freund. An welchen Orten sie es sich selber gemacht hat, hat die YouTuberin nicht verraten – aber vielleicht kommt dazu ja auch bald ein neues Video…