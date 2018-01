Katja Krasavice: Tampon in Vagina verloren - Notaufnahme!

Katja Krasavice landete in der Notaufnahme – und zwar wegen ihrer Vagina! Dort hat sie nämlich offenbar einen Tampon verloren…

"Leute, mein Leben ist ein Fragezeichen! Ich bin jetzt ernsthaft im Krankenhaus - gynäkologische Notfallambulanz", schrieb das Erotik-Sternchen bei Instagram. In Leipzig performte sie noch ihren Hit „Doggy“ und trank danach noch Alkohol – offenbar zu viel, denn sie wusste nicht mehr, ob sie ihren Softtampon rausgenommen hatte oder nicht.

"Und ich fühle den halt nicht an meinen Fingern und habe Angst dass ich sterbe", erzählt die YouTuberin. Dann musste sie in die Notaufnahme! Kurz danach gab sie aber Entwarnung: "Ich habe mich auf den Stuhl gesetzt, meine Beine gespreizt, mich ausgezogen und dann wurde geöffnet und reingeguckt und es war kein Softtampon drin. Aber es hätte ja auch drin sein können und dann hätte ich auch nicht mehr machen können 'Sex with Boy'", erklärt der Internet-Star.

Katja Krasavice nimmt es aber mit Humor: „Ich bin K.O.! Krankenhaus, Softtampon, einfach mal Leute in meine Vagina gucken lassen und nach Hause. Ich bin einfach der krankestes Mensch dieser Erde, haha.“