Katja Kühne zeigt ihren neuen Freund

Nun hat sie zum ersten Mal den Mann gezeigt, der ihr Herz erobert hat.

Per Facebook ließ sie ihre Fans an ihrem Glück teilhaben. Dort postete sie ein Foto, auf dem sie mit ihrem neuen Freund zu sehen ist: "Ja es stimmt, ich bin neu verliebt", schrieb sie dazu. In einem Leo-Prinz-Kleid kuschelt sie sich an ihn, er hat seinen Arm um ihre Hüfte gelegt. Der Mann trägt ein weißes Hemd und hat schwarze, kurze Haare.

Wer für das junge Glück verantwortlich ist, wurde auch deutlich: TV-Makler Marcel Remus hat die beiden verkuppelt. Er und Katja Kühne sind gute Freunde und verbringen viel Zeit gemeinsam auf Mallorca.

Zum Liebes-Foto schrieb er: "Und wer hat's vermittelt? ;) Provisionsfrei!!!" Nicht nur Marcel Remus ist begeistert von der Beziehung. Auch die Fans von Katja Kühne gratulieren ihr zum neuen Freund. Sie finden: "Passt viel besser zu dir als Christian!"