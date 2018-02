Kattia Vides: Traurige Beichte nach Dschungelcamp!

Ohje, arme Kattia. Ihre Ankunft in Deutschland scheint der Latina mehr zuzusetzen, als erwartet. Am Dienstag reisten die Ex-Dschungelbewohner zurück in ihre Heimat. Eine scheint dabei gar keine Freude zu haben: Kattia. Wie sie verkündet, vermisst sie das Dschungelcamp schon jetzt.

Kattia Vides: Liebes-Drama mit ihrem CDU-Politiker

Dschungelcamp: Kattia Vides hat Fernweh!

Auf "Instagram" teilt Kattia mit ihren Fans ihr Fernweh. So postet sie ein Bild von sich, in einem dünnen Sommerkleid. Vermutlich wurde das Bild noch während ihrer Zeit in Australien geschossen. Dazu kommentiert sie: "Fernweh nach Sommer Sonne Strand und Dschungel". Auch die hiesigen Temperaturen scheinen die hübsche Brünette überhaupt nicht zu begeistern. So schreibt sie weiter: "30 Grad Unterschied ist nicht okay, Tschüss geliebtes Sommerkleid, wir sehen uns…"

Kattia Vides: Ihre Fans stehen ihr bei!

Ein Glück, dass Kattia ihre treuen Followers hat, die ihr bei ihrem Fernweh beistehen. Sie kommentieren den Post der Ex-Bachelor Kandidatin mit aufbauenden Sätzen wie: "Ich hasse dieses kalte Wetter auch würde am liebsten Koffer packen und in Urlaub fliegen. Wird Zeit, dass es wieder wärmer wird." sowie "Ja, aber nicht mehr allzu lange dann wird's bei uns auch besser -hoffentlich". Ob Kattia diese Worte aufbauen werden? Wir können gespannt sein!