Katy Bähm: Autounfall! Sie ist im Krankenhaus

Katy ist am Ende ihrer Kräfte

Katy, die mit bürgerlichem Namen Burak Bildik heißt, meldet sich mit einer Halskrause in ihrer Instagram-Story zu Wort. "Mir ist jemand hinten raufgefahren, ich kann den Kopf kaum bewegen. Pechsträhne läuft", klagt der TV-Star verzweifelt. "Ich könnte heulen. Ich weiß nicht, warum das alles momentan so schlimm ist. Ich kann nicht mehr, wirklich."

Nach dem überraschenden Tod von Willi Herren steckte Katy bereits in einem emotionalen Tief und ließ ihren Tränen öffentlich freien Lauf. In einem Live-Video auf Instagram erinnerte sie sich an die tollen Gespräche mit dem 45-Jährigen zurück. Obwohl die beiden auch ihre Schwierigkeiten hatten, konnten sie sich schnell zusammenraufen und ihre Probleme hinter sich lassen. Wie furchtbar, dass Katy nach diesem schmerzlichen Verlust auch noch einen Autounfall verkraften muss...