Katy Collins: Die 32-jährige Käfig-Kämpferin ist tot

Der ehemalige MMA-Star Katy Collins ist tot. Die zweifache Mutter starb an einem Aneurysma. Sie wurde nur 32 Jahre alt. Kurz vor ihrem Tod gab ihre Schwester auf noch ein beunruhigendes Update zu ihrem Gesundheitszustand ab.

Katy hatte einen Schlaganfall

„Gestern hatte Katy ein Aneurysma, das einen Schlaganfall und Krampfanfälle verursachte. Sie wurde sofort behandelt, doch ohne Erfolg, es platzte wieder auf. Also haben sie sie einer zweiten Behandlung unterzogen, und diesmal verlief es gut. Derzeit kämpft Katy noch mit einer Schwellung des Gehirns. Die Ärzte haben eine Drainage gelegt und halten sie weiterhin im Dämmerschlaf, so dass ihr Gehirn ruhen kann. Noch bis mindestens Montag soll sie in diesem Zustand verbleiben“, heißt es in dem Post. Doch leider schaffte Katy es nicht, sich ins Leben zurückzukämpfen.

Ihr ehemaliger Trainer J.T. Tilley verabschiedete sich in einer rührenden Nachricht von seinem ehemaligen Schützling: „Der Kampf ist vorbei. Du hast nie aufgehört zu kämpfen, und wir haben dich nie aufgegeben. Es sollte nicht sein. Ich war immer so stolz auf dich, Kate. (…) Du wirst mir mehr fehlen, als es sich je jemand vorstellen kann.“

