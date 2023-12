Katy Karrenbauer: Schlaftabletten hätten sie fast das Leben gekostet

Die Schauspielerin hatte damals die Schule abgebrochen und lebte in einer Wohngemeinschaft. Eines Abends entdeckte sie im Badezimmer die Schlaftabletten, die ihrem Mitbewohner verschrieben worden waren. Da packte sie die Neugier. "Es war wie ein Spiel und ich sehe mich, wie ich diese Tabletten immer hochwerfe und versuche sie mit dem Mund zu fangen", erinnert sie sich. Die Pillen verschwanden nach und nach in Katys Rachen. "Ich wollte mich gar nicht umbringen. Es war wie ein Spaß, der in einem Ernst endete", erzählte sie 2022 im "Promi Big Brother"-Loft.