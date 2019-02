Katy Karrenbauer: Tragisches Familiendrama

Was tun, wenn man spürt, dass ein geliebter Mensch immer mehr Abschied nimmt von der Welt? Wenn ein erwachsener Mann sich plötzlich benimmt wie ein kleines Kind? Wenn er die eigene Tochter nicht mehr erkennt? Das fragt sich gerade . Denn ihr Vater Dieter leidet an Alzheimer.

In einem emotionalen Post auf schreibt sich die beliebte Schauspielerin ihren Schmerz und ihre Trauer von der Seele. Sie erzählt, dass sie von der Krankheit ihres Papas erst kurz vor Weihnachten erfahren hat. Zunächst hat sie ihn in einer Kurzzeitpflege untergebracht, doch auf Dauer kann er dort nicht bleiben. Deshalb sucht der TV-Star jetzt eine Demenz-WG in ihrer Nähe, in Berlin, damit sie ihn so oft wie möglich besuchen kann.

Tragischer Todesfall in der Familie

„Mein Vater lebt so gern und ich wünsche mir, dass ich diesen Ort für ihn finde, an dem er glücklich sein kann“, erklärt die gebürtige Duisburgerin. Erschwert wird die Situation noch durch einen tragischen Todesfall in der Familie. Ihre Stiefmutter Marianne starb Mitte Januar überraschend an Krebs. Ein bitterer Verlust, der Katy zutiefst erschüttert hat. Manchmal kommt es knüppeldick! Um an den Schicksalsschlägen nicht zu zerbrechen, hat sich die 56-Jährige jetzt erstmal selber professionelle Hilfe gesucht.