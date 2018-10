Katy Perry & Orlando Bloom: Hochzeits-Überraschung!

meint es wirklich ernst mit seiner Katy! Nach ihrem Liebescomeback läuft es besser denn je. "Orlando ist bereit mit Katy sesshaft zu werden. Er ist sehr glücklich in der Beziehung. In der Vergangenheit wirkte er oft zerstreut und nicht willig, sich niederzulassen", plauderte jetzt ein Insider gegenüber "People" aus. "Er ist wie ein neuer Mensch. Alle freuen sich für ihn. Orlando ist an einem anderen Punkt als im vergangenen Jahr. Er ist viel reifer geworden. Er hat realisiert, dass Single zu sein nicht so toll ist. Der erste Versuch mit Katy war nur halbherzig, aber jetzt soll alles anders werden."

"Er ist der Anker in meinem Leben"

Gerüchte, dass bald die Hochzeitsglocken läuten könnten, gibt es schon länger. Bereits kürzlich erzählte ein Insider: "Orlando hat zwar noch keinen Ring, aber hat über die Zukunft gesprochen. Jeder würde sich freuen, wenn sie sich verloben. Katy ist wundervoll!" Auch Katy hat große Gefühle für den „Fluch der Karibik“-Star. "Er ist der Anker in meinem Leben. Er gibt mir Halt und Stabilität und hat keine Angst mir zu sagen, wenn ich am Rad drehe", schwärmte sie vor einiger Zeit.

Sollten sich Katy und Orlando wirklich das Ja-Wort geben, wäre es für beide bereits die zweite Ehe. Von 2010 bis 2012 war Katy mit Komiker Russell Brand verheiratet, Orlando 2010 bis 2013 mit Model . Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, den siebenjährigen Flynn.