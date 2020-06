Katy Perry & Orlando Bloom: Sie kennt schon seinen Sohn!

Die drei haben die Geburtstagsparty von Exton Downey (4) besucht, dem Sohn von Hollywoodstar Robert Downey Jr. (50). Und Flynn scheint die Beauty jetzt schon an Papas Seite akzeptiert zu haben. "Es war eine lange Fahrt und sie unterhielt sich mit ihm und brachte ihn zum Lachen", verrät ein Insider. Katy hat schon vor zwei Jahren klargemacht, dass sie in nächster Zeit Mutter werden will. Mit Flynn kann sie schon einmal einen kleinen Einblick gewinnen, wie das sein kann. Und anscheinend ist sie ein Naturtalent. "Katy schien sich bei der Party für die Kinder ziemlich wohl zu fühlen. Sie wirkte sehr glücklich, den Tag mit Orlando verbringen zu können", bestätigt der Insider.

Ob Orlando und sie bei dem Turbogang bald schon an eigenen Nachwuchs denken? Flynns Segen hätten sie bestimmt...