Katy Perry & Orlando Bloom: Süße Baby-Überraschung!

Bye-bye, altes Leben! Weil Katy Perrys Lover unbedingt noch ein Baby möchte, muss die Sängerin nun ihren komplett umkrempeln …

Katy Perry: Wunderbare Baby-News!

Orlando Bloom wünscht sich ein Baby

Nikotinpflaster besorgen, die Mini-Bar leer räumen und Salatzutaten einkaufen: So in etwa sieht die To-do-Liste aus, die Katy Perrys (33) On/Off-Freund Orlando Bloom (41) ihr gerade an den Kühlschrank geklebt hat. Denn weil der Disney-Star unbedingt noch mal Papa werden möchte, soll seine Liebste ihr altes (Party-)Leben jetzt hinter sich lassen und sich fit für die Empfängnis machen.

Katy Perry: Fitness statt Fast Food

Das bedeutet nicht nur, dass Katy von Weißwein auf Wasser umsteigen und das Rauchen aufgeben muss. Auch fettige Fast-Food-Orgien gehören ab sofort der Vergangenheit an! Schließlich sind Pizza, Pasta und Pommes weder gut für Katy noch fürs Kind! Laut einer Studie der University of Adelaide sollen Fritten sogar die Fruchtbarkeit mindern, also lieber Finger weg davon! Stattdessen gibt es jetzt gaaanz viele Vitamine. Gesundheits-Guru Orlando schwört seit seiner Ehe mit Topmodel schließlich selbst auf saftige Salate und grüne Gemüse-Smoothies. „Ich achte sehr auf meine Ernährung“, so der Schauspieler. Und das kann Katy und dem nächsten Nachwuchs sicher nicht schaden …