Katy Perry: Süße Enthüllung über ihr Baby!

ist in Plauderlaune! Ganz unverblümt gibt die Sängerin nun ein paar süße Details preis...

Heidi Klum & Bill Kaulitz: Sie machen es endlich offiziell!

Katy Perry ist überglücklich

Erst kürzlich wendete sich Katy Perry mit der niedlichen Botschaft an die Öffentlichkeit und berichtete, dass sie und Orlando Bloom ihr erstes Baby erwarten. Vor allem für ihre Fans eine absolute Sensation. So wurde die Sängerin mit einer Vielzahl von Komplimenten und Glückwünschen überschüttet! Doch während sich andere während der Schwangerschaft zurück ziehen, legt Katy nochmal richtig los...

Katy Perry gibt süßes Update

Am vergangen Wochenende war Katy Perry dabei zu sehen, wie sie sich in Australien auf ihren Auftritt bei der Damen-Crickett-Weltmeisterschaft vorbereitete. Wie das " " berichtet, soll Katy dort voller Stolz erklärt haben: "Ihr müsst wissen, das wird meine erste Show sein, bei der ich schwanger auftreten werde. Das bringt natürlich eine ganz eigene weibliche Stimmung mit." Wow! Was für Hammer- ! Katy wird also auch während ihrer Schwangerschaft noch einige Auftritt geben! Wann sie uns wohl mit dem nächsten Baby-Update überraschen wird? Wir können gespannt sein...

Sorge um ! Wird sie diese Hürde meistern?