Katy Perry und Orlando Bloom: Das Baby ist da!

"Willkommen auf der Welt, Daisy Dove Bloom. Wir fühlen uns geehrt, den Nachwuchs von unseren Botschaftern Katy Perry und Orlando Bloom vorzustellen", heißt es auf Instagram-Profil der Wohltätigkeitsorganisation Unicef. Im weiteren Verlauf des Posts rufen die beiden dafür auf, um für Neugeborene und deren Mütter zu spenden: "Wir wissen, dass wir die Glücklichen sind. Nicht jeder kann eine so friedliche Geburtserfahrung machen, wie unsere es war. In Gemeinden auf der ganzen Welt herrscht nach wie vor ein Mangel an medizinischem Personal, und alle elf Sekunden stirbt eine schwangere Frau oder ein Neugeborenes, meist an vermeidbaren Ursachen." Das so eine emotionale Botschaft nicht lange unkommentiert bleibt, ist klar!