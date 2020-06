Kay One: Das läuft wirklich mit Victoria Swarovski

tanzte sich bei „Let’s Dance“ nicht nur in die Herzen der Zuschauer, sondern auch Kay One war von ihrer Performance begeistert.

Schon länger wird darüber spekuliert, ob zwischen den beiden was läuft.Jetzt hat sich der Rapper erstmals dazu geäußert. „Wir kennen uns schon seit Jahren, sind gut befreundet. Wir haben ja auch mal einen Song zusammen gemacht. Ich hab‘ sie bei Let‘s Dance überrascht. Das ist jetzt der Gegenbesuch“, erklärte Kay One in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung.

Nachdem Kay One bei der Live-Show von „Let’s Dance“ im Studio war, feierten die beiden dann am Wochenende auch noch im Kölner Szeneclub Diamonds. Das war offenbar nicht das letzte Party-Wochenende bei dem Rapper und der Swarovski-Erbin. „Sie haben gesagt, dass sie bald wieder bei uns feiern wollen“, erklärte der Clubchef in der „Bild“.