Kay One: Schock-News! Seine Fans rasten vollkommen aus

Durch die beiden Songs "Louis Louis" und "Señorita" erlangte Kay One in diesem Jahr erneut Kult-Status. Mit seinen Erfolgen stellt er viele andere Deutsche Stars in den Schatten. Auch die Fans von Kay One sind von ihrem großen Idol begeistert. Wie Kay One jetzt auf "Instagram“ zeigt, sorgte sein Auftritt in einem Einkaufszentrum in Österreich für eine Massenhysterie.