Kay One und Pamela Anderson: Überraschendes Foto aufgetaucht!

Das Kay One von schönen Frauen umgeben ist, ist keine Seltenheit. Nichtsdestotrotz sorgt nun ein Foto von dem Rapper für besonders viel Aufregung bei seinen Fans. Der Grund: Kay One ist mit keiner geringeren als Kult-Blondie Pamela Anderson zu sehen. Was läuft da zwischen dem Rapper und dem Busen-Wunder?

Collien Ulmen-Fernandes: Das steckt hinter den Kuschel-Fotos mit Kay One

Kay One und Pamela Anderson: Überraschender Schnappschuss

Normalerweise ist es Kay One gewohnt, dass ihm die Frauen scharenweise hinterherlaufen. Sei es bei seinen Konzerten oder anderen öffentlichen Auftritten: Der Rapper ist ein absoluter Frauenmagnet. Kaum zu glaube, dass auch Kay One bei einer Frau weiche Knie bekommt - Pamela Anderson. Zur Begeisterung des Rappers konnte er sein Idol nun in Köln persönlich treffen. Verständlich, dass er diesen besonderen Moment mit seinen Fans teilen muss.

Kay One: Ein Jugentraum geht in Erfüllung!

Auf seinem "Instagram"-Account lässt der Rapper seine Followers an seinem ganz besonderen Fan-Moment teilhaben. So postet er ein Bild von sich und Pamela und kommentiert: "Ein Jugendtraum ging gerade in Erfüllung. Ich habe einfach heute Abend Pamela Anderson in Köln bei der Lambertz Party kennengelernt. Mega sympathisch!!" Auch seine Fans scheinen von dem Schnappschuss begeistert zu sein. So schreiben sie: "Du sprichst das aus was viele denken. Hahaha" sowie "Und welcher Mann träumt nicht von ihr oder hat es nicht!!! Nicht lügen Jungs".