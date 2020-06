Keep Your Light Shining: Alina Süggeler ist die neue Nena!

Alina Süggeler und Nena sind beide deutsche Sängerinnen, haben dunkle Haare, waren oder sind Jurymitglied in einem TV-Format und seit heute steht fest, die beiden haben noch eine weitere Gemeinsamkeit: Ihre Beurteilungen! Denn was Nenas Einschätzungen bei "The Voice" waren, das sind Alinas Kommentare bei "Keep Your Light Shining"!