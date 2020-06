Keep Your Light Shining: Neue Musikshow mit Alina Süggeler und Gary Barlow

Die interaktive Live-Sendung wartet mit internationalen Musikexperten auf: Alina Süggeler und Gary Barlow werden die Kandidaten in der ersten Folge bewerten.

Die Jury besteht allerdings aus den Zuschauern. Per App stimmt das Publikum über die Auftritte ab. Die Voting-Ergebnisse werden in Echtheit im Studio zu sehen sein. Neun Gesangstalente werden gegeneinander antreten. Am Ende jeder Ausgabe gibt es einen Sieger.

Die neun Talente werden im Kreis um die beiden Experten stehen und gemeinsam einen Song singen. Dabei werden sie von einer Live-Band begleitet. Nach und nach wird auf jeden Kandidaten ein Spotlight gerichtet. Dann hat er 30 Sekunden Zeit, um das Publikum zu überzeugen.

In jeder Runde scheidet ein Teilnehmer aus.

Die erste Folge von "Keep Your Light Shining" läuft am 22. Mai um 20.15 Uhr auf Prosieben.