Keep Your Light Shining: Willy Hubbard ist der erste Gewinner!

Dabei wurden allein die Stimmen der Zuschauer gewertet, weshalb die prominenten Juroren während der Show ziemlich unterfordert waren.

Das tat den tollen Gesangseinlagen von Willy Hubbard aber keinen Abbruch, von Anfang an galt er als heimlicher Favorit, meisterte jeden noch so anspruchsvollen Song, wie zum Beispiel Nirvanas "Smells like teen spirit", und wurde am Ende berechtigt zum Gewinner bei "Keep your light shining" erkoren.

Seit 2013 arbeitet der ehemalige US-Soldat Willy Hubbard als Musiker und tritt zum Beispiel in Clubs auf. Bereits in den 90er Jahren war er Mitglied in einer US-R'n'B-Band, seine Liebe zur Musik ist also nicht neu. Mittlerweile lebt der 33-Jährige mit seiner Frau und Stiefkindern in Kaiserslautern. Mit seinem Preisgeld von "Keep Your Light Shining" in Höhe von 50.000 Euro will der frischgebackene Gewinner übrigens in die USA zu seinem Sohn fliegen.