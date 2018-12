Kein Knaller-Wetter: Es droht ein Regen-Chaos zu Silvester!

Reddit this

Die Weihnachtsfeiertage waren schmuddelig und warm. Zum Jahreswechsel wird das Wetter nicht besser – ganz im Gegenteil! Es drohen nämlich verbreitet teils heftige Niederschläge. In einigen Regionen muss sogar mit Dauerregen gerechnet werden.

Es wird nass zum Jahreswechsel

Schon ab Freitag kann es verbreitet Regen geben – und das auch in fast ganz Deutschland. So geht es dann generell auch am ganzen Wochenende weiter – die Sonne lässt sich dabei nur selten blicken.

Ungemütlich wird es auch zum Jahreswechsel. Denn dann sind vor allem im Westen nass, im Osten kann es dagegen einige Auflockerungen geben. Insgesamt ist das aber kein Knaller-Wetter und könnten Böller-Freunden den Start in den Jahreswechsel ziemlich vermiesen…