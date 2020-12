"Kein Let's Dance mehr": Kehrt Christina Luft der Show endgültig den Rücken?

Wenn Christina Luft über das Tanzparkett wirbelt, stockt den Zuschauern regelmäßig der Atem. Kein Wunder: Schon in jungen Jahren kam sie zum Tanzsport und weiß heute ganz genau, wie sie sich bewegen muss. Ihren Fans dürfte sie vor allen Dingen durch ihre zahlreichen "Let's Dance"-Auftritte bekannt sein. Dort tanzte sie schon an der Seite von Stars wie Oliver Pocher und Luca Hänni. Was viele allerdings nicht wissen: Christina hat eigentlich Psychologie studiert und will nicht ihr Leben lang das Tanzbein schwingen.