Kein Lover: "Adam sucht Eva"-Bahati will endlich Sex!

Bei „Adam sucht Eva“ hat Bahati nach Mr. Right gesucht, aber die Suche blieb erfolglos. Auch nach der RTL-Kuppelshow hat sie keinen Mann gefunden. Die Ex-„Adam sucht Eva“-Kandidatin überrascht nicht nur mit einem ganz neuen Look, sondern auch mit einem intimen Geständnis. "New York, Berlin, Paris und Amsterdam, so viele Jungs. Aber weit und breit kein Mann! Warum bin ich allein in meinem Bett?", jammert sie nun in einem Video.

Die Blondine will nicht nur eine Beziehung, sondern vor allem endlich wieder Spaß im Bett. Kaum vorstellbar, dass die sexy Blondine bisher noch keinen Mann dafür gefunden hat. Ob sie so nun bald mehr Glück in der Männerwelt haben wird? Möglicherweise gab es vielleicht sogar ein paar Freiwilige zu viel, denn das Video hat Bahati bereits wieder von ihrer Facebook-Seite entfernt.