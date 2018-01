Kein Luxus-Leben: Darum ist Daniela Katzenberger so ein Sparfuchs

Daniela Katzenberger hat das ganze Jahr über einen vollen Terminkalender. Die 31-Jährige ist beruflich schwer beschäftigt und verdient dementsprechend viel Geld.

Trotzdem ist sie auf dem Teppich geblieben und verrät in einem Facebook-Video, warum sie kein pompöses Luxus-Leben führt. „Ich werde niemandem erzählen, wie viel Geld ich verdient habe in den letzten Jahren. Ich finde es einfach gut, dass ich davon leben kann. Das konnte ich am Anfang nicht und jetzt kann ich es“, erklärt die TV-Blondine. "Ich finde das immer komisch, wenn Leute schlagartig so viel Geld verdienen und das dann so zum Fenster rausschmeißen. Weil man weiß nie, was im Leben passiert. Es kann von heute auf morgen wieder weg sein.“

Daniela ist also ein waschechter Sparfuchs. Obwohl sie sich hin und wieder mal etwas gönnt, achtet sie trotzdem darauf, es nicht zu übertreiben. „Ich gebe jetzt nicht mehr Geld aus, nur weil ich mehr Geld habe. Ich bin schon jemand, der sehr sparsam ist“, verrät sie.