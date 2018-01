Keine Zigaretten mehr - Tabak-Gigant Philip Morris will Schluss machen!

Keine Zigaretten mehr - Tabak-Gigant Philip Morris will Schluss machen!

Diese Nachricht ist ein echter Schock für alle Raucher! Der Tabak-Gigant Philip Morris, der Marken wie "Malboro" und "L&M" herstellt, will mit den Zigaretten Schluss machen! Ein Neujahrvorsatz der für Wirbel sorgt!

Der Tabak-Gigant reagiert auf den Rückgang von Rauchern

In britischen Tageszeitungen überrascht die Firma mit der großen "Neujahrsvorsatz-Kampagne". England gehört zu seinen größten Abnehmerländern - dort soll der Anfang gemacht werden. Philip Morris will den Zigaretten-Konsum stoppen. Und damit sein eigenes Produkt, mit dem er einen Haufen Geld verdient, verbannen?

In der Kampagne heißt es: "Jedes Jahr hören viele Menschen auf zu rauchen. Jetzt sind wir dran! Unser Ziel ist es, den Zigaretten-Verkauf im Vereinigten Königreich einzustellen. Es wird nicht leicht sein."

Wird Philip Morris bald wirklich keine Zigaretten mehr herstellen?

Der Kozern will mit der Regierung verhandeln

Angeblich soll der Tabak-Gigant sogar mit der Regierung verhandeln und dafür sorgen, dass auf den Packungen bald Tipps zum Aufhören stehen. Das berichtet "Business Insider".

Weiter erklärt Peter Nixon, der Geschäftsführer der Firma: "Wir glauben ganz fest daran, dass wir eine große Rolle dabei spielen können, das Vereinigte Königreich rauchfrei zu machen. Diese Verpflichtungen sind ein praktischer Schritt in die richtige Richtung. Wir wissen, dass gar nicht erst anfangen die beste Wahl ist. Für die, die jedoch weiterrauchen wollen, haben wir mehrere Alternativen."

E-Zigaretten sollen offenbar bleiben

Der Konzern reagiert offenbar auf den aktuellen Trend. Denn immer mehr Menschen verzichten auf Zigaretten. Schon 2016 sollen beispielsweise allein in Deutschland knapp 35 Milliarden weniger Zigaretten verkauft worden sein, als noch 10 Jahre zuvor.

Und wie es aussieht, ist das Ziel England rauchfrei zu machen nicht das einzige. Der Konzern macht im gleichen Atemzug auch seine Zigaretten-Alternativen aufmerksam. Wie die "Welt" berichtete, soll Philip Morris seit längerem knapp 3 Milliarden Euro in E-Zigaretten investieren. Ganz uneigennützig ist diese Kampagne am Ende also doch nicht....