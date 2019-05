Keira Knightley: Schwanger mit Baby Nummer 2!

Jetzt ist es raus! Schon seit einigen Tagen machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass und James Righton Baby Nummer 2 erwarten sollen. Nun ließ die Hollywood-Schönheit die Baby-Bombe platzen!

Keira Knightley erwartet Baby Nummer 2!

Erst im Mai 2015 brachte Keira Knightley ihre süße Tochter Edie zur Welt. Seitdem ist die immer wieder dabei zu sehen, wie sie mit ihrem Ehemann im absoluten Familien-Glück schwebt. Nun scheinen die beiden ihre Liebe durch einen zweiten Spross zu krönen. Wie nämlich nun die neusten Bilder der Schauspielerin zeigen, ist Keira wieder in anderen Umständen. Für ihre Fans eine absolute Sensation...

Keira Knightley präseniert Baby-Bauch

Wie Aufnahmen zeigen, die zuerst "People" vorgelgen haben sollen, ist Keira wieder in anderen Umständen. So war die Beauty dabei zu sehen, wie sie eine Cocktail-Party von Chanel in Paris besuchte. Unter ihrem Outfit war ein deutlicher Baby-Bauch zu erkennen. In welchem Monat Keira ist und welches Geschlecht ihr kleiner Spross hat, ist allerdings noch nicht bekannt. Wir können also weiterhin gespannt sein und freuen uns auf das nächste Baby-Update der Schauspielerin.